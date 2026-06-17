От +15 до +27 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 17 июня

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 м/с, утром до 20 — 22 м/с. В ночь на четверг ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный и северный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с.