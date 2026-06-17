Владимир Путин расширил круг подопечных фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Первая — это действующие военнослужащие, которые получили тяжелые ранения в ходе специальной военной операции, но приняли решение остаться служить в рядах Вооруженных сил России. Вторая — ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях субъектов федерации, прилегающих к районам проведения СВО, и получившие инвалидность. В соответствии с документом ветераны боевых действий, получившие инвалидность, но решившие продолжить военную службу, при поддержке фонда «Защитники Отечества» смогут получать технические средства реабилитации — спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать таких защитников к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».