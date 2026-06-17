«Нельзя запугивать девочек холодным как причиной бесплодия»: академик РАН развеял популярный миф

Директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова», профессор Геннадий Сухих прокомментировал популярный миф о том, что девушкам не стоит сидеть на холодных поверхностях. В беседе с KP.RU академик РАН развеял опасения, заявив, что в таким последствиям может привести только хроническое переохлаждение.
Журналист «Комсомолки» поинтересовался у профессора о том, действительно ли утверждение «не сиди на холодном — детей не будет» является мифом.
«Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. Но запугивать девочек “холодным” как главной причиной бесплодия — неверно», — подчеркнул Сухих в беседе с KP.RU.
По словам академика РАН, постоянное переохлаждение малого таза действительно может спровоцировать воспаление придатков. Такое осложнение, если его не лечить, способно вызывать спайки в маточных трубах — эти последствия действительно являются фактором бесплодия.
Ранее KP.RU сообщал, что акушер-гинеколог Сабина Ханмирзоева развеяла миф о наследственности синдрома Дауна. Как заявила врач, такой ребенок может родиться даже у полностью здоровых родителей из-за случайной генетической ошибки.