«Нельзя запугивать девочек холодным как причиной бесплодия»: академик РАН развеял популярный миф

«Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. Но запугивать девочек “холодным” как главной причиной бесплодия — неверно», — подчеркнул Сухих в беседе с KP.RU.