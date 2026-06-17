Продюсер Линды Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве

Продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов идёт на сотрудничество со следствием, которое проводится в отношении него в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты Кувшинова. Речь идёт о споре по поводу авторских прав на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева.