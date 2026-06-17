Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продюсер Линды Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве

Защита настаивает на невиновности Кувшинова.

Источник: Комсомольская правда

Продюсер певицы Линды Михаил Кувшинов идёт на сотрудничество со следствием, которое проводится в отношении него в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ходатайство защиты Кувшинова. Речь идёт о споре по поводу авторских прав на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева.

Адвокаты Кувшинова указывают в документе, что сотрудничество их подзащитного со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости изолировать его от общества и настаивают, что тот не причастен к инкриминируемым ему деяниям.

Напомним, Кувшинов находится под домашним арестом, такое решение принял Мосгорсуд.

По версии следствия, Кувшинов с соучастниками оформлял фиктивные договоры с поддельными подписями Фадеева. Ущерб оценивается свыше 1 млн рублей. Предмет спора — авторские права на хиты 90-х, которые исполняла Линда.

Ранее сообщалось, что по делу Кувшинова певицу Линду допросили, она находится в статусе свидетеля.