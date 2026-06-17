Жителей края приглашают на Международный фестиваль «Джаз над Енисеем»

Особое место в программе займет летний джазовый вечер с участием Илианы Санчез и ее Оркестра, Александра Сорвина и группы «Джем». Для зрителей подготовили променад-концерт, который позволит свободно перемещаться по пространству и наслаждаться музыкой в непринужденной атмосфере. Концерт состоится 27 июня в 21:00 в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера в Красноярске.