Жителей края приглашают на Международный фестиваль «Джаз над Енисеем»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Через неделю в Красноярском крае пройдет Международный фестиваль «Джаз над Енисеем», который ежегодно собирает на своих площадках выдающихся музыкантов из России и зарубежья. Любителей джаза ждут яркие концерты и встречи с признанными мастерами жанра.
Одним из участников фестиваля станет квартет Олега и Натальи Бутман. Музыкальная семья представит программу, в которой классические джазовые традиции органично переплетаются с авторскими композициями. Коллектив выступит 26 июня в 19:00 в Зеленогорском городском доме культуры, а 28 июня в 17:00 — в Органном зале Красноярской краевой филармонии.
Особое место в программе займет летний джазовый вечер с участием Илианы Санчез и ее Оркестра, Александра Сорвина и группы «Джем». Для зрителей подготовили променад-концерт, который позволит свободно перемещаться по пространству и наслаждаться музыкой в непринужденной атмосфере. Концерт состоится 27 июня в 21:00 в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера в Красноярске.
Еще одна возможность услышать яркое выступление Илианы Санчез и ее Оркестра появится 28 июня в 18:00 в городском Доме культуры «Мечта» в Сосновоборске.
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