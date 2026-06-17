Подготовка к новому отопительному сезону в Хабаровском крае завершена на 29%

Всего этим летом планируется подготовить к следующей зиме 318 котельных и 65 дизельных электростанций, а также капитально отремонтировать свыше 300 километров сетей. Сейчас к старту грядущего отопительного сезона подготовлены 28 котельных и капитально отремонтированы 70 километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. Кроме того, уже проведена промывка и опрессовка почти 60% коммунальных сетей. Так, накануне представители краевого министерства ЖКХ проверили процесс подготовки и модернизации мазутной котельной в селе Таежном Хабаровского района. Сейчас там идет ремонт котлов и другого оборудования. В частности, планируется установить тепловой аккумулятор, пробурить водозаборную скважину и отремонтировать резервный источник питания, а также заменить порядка 200 метров тепловых сетей в этом селе. Все работы идут по графику. В общей сложности в этом году на капитальный ремонт и обеспечение работы коммунальных объектов в Хабаровском крае выделено 169 млн рублей. Средства пойдут на модернизацию 24 коммунальных объектов по всему региону.