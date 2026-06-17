Дмитрий Демешин поручил создать «Муралы Победы» во всех поселках Хабаровского края

Губернатор Дмитрий Демешин дал поручения по развитию проекта «Муралы Победы». По его словам, рисунки на фасадах домов должны появиться не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Для этого разработают единую концепцию для всего края. По мнению губернатора, каждый житель должен знать историю героев, изображенных на стенах. Одно из поручений — сделать ежегодным конкурс эскизов для дамбы Южного округа в Хабаровске. В прошлом году там появился тигр, и теперь губернатор предложил каждый год украшать один пролет. Также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре благоустроят территории вокруг муралов: отремонтируют фасады и добавят подсветку, чтобы изображения были видны и в темное время суток. Губернатор поручил помогать активистам с документами и согласованиями, чтобы не было задержек. «Наша общая задача — сделать города края не только уютными и красивыми, но и наполненными смыслами», — подчеркнул Дмитрий Демешин.