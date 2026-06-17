Золото, серебро и бронза: хабаровские боксеры блеснули на всероссийском первенстве

На первенстве России по боксу в Краснодаре спортсмены из Хабаровского края доказали, что могут сражаться на равных с сильнейшими юниорами страны. Турнир собрал призеров чемпионатов РФ, победителей Кубка России и первенств федеральных округов — всего более 70 регионов. В этой конкурентной среде хабаровчане не затерялись: первое место завевала Рукет Куштова, серебряным призером стал Гароглан Ханджанов, бронза у Алексея Гукова.