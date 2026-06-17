Главные новости к утру 17 июня

На чемпионате мира в группе I Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 — нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. В том же квартете Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1.