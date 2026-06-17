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Главные новости к утру 17 июня

В ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России.

В ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России.

Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной.

США разрешат Ирану продавать нефть сразу после подписания меморандума в эту пятницу, сообщила The Wall Street Journal.

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа в Иране. Документом предлагалось фактически предписать американской администрации прекратить военные действия против исламской республики.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность встречи с Владимиром Зеленским в США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

На чемпионате мира в группе I Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 — нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. В том же квартете Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1.

В группе J Аргентина обыграла команду Алжира со счетом 3:0. Все голы забил Лионель Месси и повторил рекорд немецкого футболиста Мирослава Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира.

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