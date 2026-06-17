Синоптик Макарова: Эль-Ниньо прежде всего повлияет на Южную Америку

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Влияние Эль-Ниньо, которое началось в Австралии, прежде всего будет заметно в Южной Америке и в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Основное влияние — это тропики. Это прежде всего перераспределение осадков в Южной Америке, в Индонезии, на Филиппинах, а также в Папуа-Новой Гвинее. У них дождей будет поменьше», — сказала Макарова.
Она добавила, что более сухой период будет в Австралии. Кроме того, Эль-Ниньо приведет к увеличению числа ураганов на востоке Тихого океана.