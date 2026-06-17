Адвокат Жаров рассказал, когда рыбаки-любители имеют право оставить улов себе

Наконец, относительно судьбы улова: в разрешенных местах и при условии использования законных орудий гражданин вправе оставить добытую рыбу себе. Однако это право ограничено суточной нормой вылова, установленной для каждого рыбохозяйственного бассейна. Норма выражается в килограммах или поштучно, и, к примеру, на европейской территории России суммарный вес добытых водных биоресурсов на одного человека, как правило, не должен превышать пяти килограммов в сутки, а для отдельных видов (судак, сом, сазан) дополнительно вводится количественный лимит. Весь улов сверх установленной нормы подлежит немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Нахождение на берегу с излишками рыбы уже образует объективную сторону административного правонарушения, при этом расчет вреда производится не по весу, а поштучно на основании такс, что превращает даже незначительное превышение лимита в существенный штраф. Таким образом, в сфере любительского рыболовства действует принцип, согласно которому дозволено лишь то, что прямо предусмотрено нормативными предписаниями для конкретного места и времени, а любой водоем в черте города с позиций экологического права практически всегда является зоной запрета добычи со всеми вытекающими юридическими последствиями.