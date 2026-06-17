Адвокат Жаров рассказал, когда рыбаки-любители имеют право оставить улов себе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рыбаки-любители, которые ловят рыбу в реках и прудах, имеют право оставить улов себе при условии, что они рыбачат в разрешенных законом местах. Об этом ТАСС рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Жаров группа» Евгений Жаров.
«В разрешенных местах и при условии использования законных орудий гражданин вправе оставить добытую рыбу себе. Однако это право ограничено суточной нормой вылова, установленной для каждого рыбохозяйственного бассейна. Норма выражается в килограммах или поштучно, и, к примеру, на европейской территории России суммарный вес добытых водных биоресурсов на одного человека, как правило, не должен превышать пяти килограммов в сутки, а для отдельных видов (судак, сом, сазан) дополнительно вводится количественный лимит», — сказал эксперт. По его словам, весь улов сверх установленной нормы подлежит немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Жаров отметил, что нахождение на берегу с излишками рыбы уже является административным правонарушением, при этом расчет вреда производится не по весу, а поштучно, на основании такс, что превращает даже незначительное превышение лимита в существенный штраф.
О законной рыбалке.
Жаров также подчеркнул, что законная рыбалка возможна исключительно за пределами административных границ населенных пунктов на водных объектах общего пользования, не имеющих специального природоохранного статуса. «К ним относятся реки, озера и водохранилища, которые не включены в границы особо охраняемых природных территорий, не предоставлены в пользование для целей товарного рыбоводства или организации любительского рыболовства на платной основе, а также не значатся в официальных перечнях нерестовых участков и зимовальных ям», — сказал адвокат. Он отметил, что определяющим документом здесь выступают карты-схемы запретных районов и оперативные приказы территориальных управлений Росрыболовства. При этом один и тот же водоем может быть разделен на зоны, и несколько метров могут отделять разрешенную акваторию от запретного для лова участка, где появление с орудиями добычи влечет санкции, сопоставимые с ответственностью за браконьерство.
Наконец, относительно судьбы улова: в разрешенных местах и при условии использования законных орудий гражданин вправе оставить добытую рыбу себе. Однако это право ограничено суточной нормой вылова, установленной для каждого рыбохозяйственного бассейна. Норма выражается в килограммах или поштучно, и, к примеру, на европейской территории России суммарный вес добытых водных биоресурсов на одного человека, как правило, не должен превышать пяти килограммов в сутки, а для отдельных видов (судак, сом, сазан) дополнительно вводится количественный лимит. Весь улов сверх установленной нормы подлежит немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Нахождение на берегу с излишками рыбы уже образует объективную сторону административного правонарушения, при этом расчет вреда производится не по весу, а поштучно на основании такс, что превращает даже незначительное превышение лимита в существенный штраф. Таким образом, в сфере любительского рыболовства действует принцип, согласно которому дозволено лишь то, что прямо предусмотрено нормативными предписаниями для конкретного места и времени, а любой водоем в черте города с позиций экологического права практически всегда является зоной запрета добычи со всеми вытекающими юридическими последствиями.
Жаров также добавил, что добыча водных биоресурсов в городских прудах, реках и иных водных объектах общего пользования, расположенных в черте населенных пунктов, запрещена. «Нарушение указанных ограничений влечет административную ответственность по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Санкция предусматривает наложение штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи водных биоресурсов — удочек, спиннингов, садков и иных приспособлений, которые изымаются в доход государства», — сказал эксперт. По его словам, если рыболовство осуществляется с применением запрещенных методов (сетей, электроудочек, взрывчатых или химических веществ) или причиненный ущерб признается крупным — например, добыты виды, занесенные в Красную книгу, либо вылов произведен на миграционных путях в значительном размере, — наступает уголовная ответственность по статье 256 Уголовного кодекса РФ. «Максимальное наказание по данной статье достигает двух лет лишения свободы, и помимо этого применяется обязанность полного возмещения вреда, исчисляемого по утвержденным таксам за каждый экземпляр незаконно добытого биоресурса. Суммы возмещения могут быть весьма значительными, достигая нескольких сотен тысяч рублей за одну особь ценной породы», — заключил адвокат.