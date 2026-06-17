МЧС назвало три главные причины пожаров в минских квартирах, и одна из них стала фиксироваться чаще

Заместитель начальника Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Максим Яковлев назвал три главные причины пожаров в минских квартирах. Подробности сообщает БелТА.
По его словам, тенденция остается прежней: основная часть пожаров в Минске происходит в жилом фонде (примерно 60%). Максим Яковлев озвучил основные причины. Среди них — нарушения правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.
— При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электросетей, — подчеркнул заместитель начальника.
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