Музей «Мемориал Победы» проведет «День фронтовой собаки»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году Музей «Мемориал Победы» стал победителем грантового конкурса «Территория Красноярский край».
В ходе защиты грантовых заявок сотрудник музея Максим Анатольевич Сафонов представил проект «День фронтовой собаки». По итогам конкурсного отбора инициатива получила финансовую поддержку, сообщается на сайте музея.
Как отмечается, данный проект направлен на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Его реализация приурочена к памятной дате, отмечаемой в России ежегодно в августе и посвященной подвигу служебных собак в годы Великой Отечественной войны.
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