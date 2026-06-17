Красноярский пенсионер попал под следствие за вылов в Енисее 25 краснокнижных осетров (видео)

По первому факту в отношении ранее не судимого красноярца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Кроме того, после проведенной экспертизы изъятого у него дома будет принято дополнительное процессуальное решение.