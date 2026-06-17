Красноярский пенсионер попал под следствие за вылов в Енисее 25 краснокнижных осетров (видео)

Полицейские пресекли незаконную деятельность 73-летнего жителя Красноярска, промышлявшего добычей рыбы, занесенной в Красную книгу.
Браконьера застали с поличным на левом берегу реки Енисей в Туруханском округе в ходе профилактического рейда. В его моторной лодке обнаружили 25 осетров.
Рыбу выпустили в естественную среду обитания.
Мужчину задержали. При обыске в его жилище полицейские обнаружили контейнеры с икрой, фрагменты туши рыбы, предположительно, осетровых пород и сплавную сеть.
По первому факту в отношении ранее не судимого красноярца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Кроме того, после проведенной экспертизы изъятого у него дома будет принято дополнительное процессуальное решение.