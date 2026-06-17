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В Ростовской области в ночь на 17 июня был сбит украинский БПЛА

Губернатор Ростовской области: В ночь на 17 июня над территорией региона сбили дрон.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду. 17 июня, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Об этом рано утром глава Донского региона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.

По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили один БПЛА.

— Его сбили в Чертковском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется, — добавил глава региона.

Губернатор предупредил: беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 16 июня в Ростовской области сбили 35 беспилотников.

— В Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолховском районах, — перечислил Юрий Слюсарь.

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