В Ростовской области в ночь на 17 июня был сбит украинский БПЛА

В ночь на среду. 17 июня, в небе над Ростовской областью была отражена атака беспилотников. Об этом рано утром глава Донского региона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ.
По словам губернатора, минувшей ночью силы ПВО уничтожили один БПЛА.
— Его сбили в Чертковском районе. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется, — добавил глава региона.
Губернатор предупредил: беспилотная опасность в регионе сохраняется. Он призвал жителей соблюдать осторожность.
Напомним, сутками ранее, в ночь на 16 июня в Ростовской области сбили 35 беспилотников.
— В Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолховском районах, — перечислил Юрий Слюсарь.
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