В Хабаровске банк не давал отсрочку по кредиту жене участника СВО

В Хабаровске прокуратура помогла супруге участника СВО получить отсрочку по кредиту, который был оформлен на её мужа. Женщина обратилась за защитой в прокуратуру Центрального района, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В начале 2026 года хабаровчанка подала в банк заявление о предоставлении льготного периода по кредитному договору. Заём был заключён её супругом, участвующим в специальной военной операции.
Банк отказал заявительнице, хотя по закону семья военнослужащего имела право на такую меру поддержки. После проверки прокурор района внёс представление руководителю кредитной организации.
Требования прокуратуры удовлетворили. Банк принял решение предоставить льготный период по кредиту с полным освобождением от платежей на время отсрочки.