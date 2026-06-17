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Посевная в Красноярском крае вышла на финишную прямую

Сев завершили 12 муниципальных образований из 27, участвующих в кампании.

Аграрии Красноярского рая засеяли яровыми культурами 1 млн 165 тыс. га — более 91% от плана.

Зерновыми и зернобобовыми занято 711 тыс. га (свыше 92% плана). Рапс посеяли на 327 тыс. га. В организованном секторе посажено 4,87 тыс. га картофеля (79,5% плана) и 1,05 тыс. га овощей (98,8% плана).

Сев завершили 12 муниципальных образований из 27, участвующих в кампании.

«Планируем завершить сев основных культур до конца недели. Один из вопросов на контроле министерства — изменение цен на ГСМ и их доступность для аграриев. Провели совещания с поставщиками. Первоочередная задача — обеспечить хозяйства топливом на кормозаготовку и уборочную», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Сергей Шекк.

Полевой сезон продолжается. После посевной аграрии приступят к заготовке кормов, подготовке паров, обработке полей от сорняков и вредителей.