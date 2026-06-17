В крупной прикамской колонии строгого режима сменился начальник

ИК-9 — колония строгого режима, одна из самых крупных в Пермском крае. Известна по ряду инцидентов. Так, в феврале 2024 года там произошел пожар, а в 2019-м в колонии произошли беспорядки, в ходе которых осужденные избили заключенных, сотрудничавших с администрацией ИК. Поводом для этого стало преступление сексуального характера, которое два активиста совершили в отношении другого осужденного.