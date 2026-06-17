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В крупной прикамской колонии строгого режима сменился начальник

Временно исполняющим обязанности руководителя ИК-9 в Соликамске назначен подполковник внутренней службы Эдуард Терентьев. Это следует из данных, опубликованных на портале Rusprofile. 28 апреля 2026 года господин Терентьев был назначен руководителем ИК-37, расположенной в поселке Половинка Чусовского округа.

Временно исполняющим обязанности руководителя ИК-9 в Соликамске назначен подполковник внутренней службы Эдуард Терентьев. Это следует из данных, опубликованных на портале Rusprofile. 28 апреля 2026 года господин Терентьев был назначен руководителем ИК-37, расположенной в поселке Половинка Чусовского округа.

Должность начальника ИК № 9 освободилась 11 июня 2026 года, когда ее покинул подполковник внутренней службы ГУФСИН по Пермскому краю Антон Калинин. Он возглавлял исправительное учреждение с декабря 2019 года. До мая 2025 года он руководил колонией в статусе «врио».

ИК-9 — колония строгого режима, одна из самых крупных в Пермском крае. Известна по ряду инцидентов. Так, в феврале 2024 года там произошел пожар, а в 2019-м в колонии произошли беспорядки, в ходе которых осужденные избили заключенных, сотрудничавших с администрацией ИК. Поводом для этого стало преступление сексуального характера, которое два активиста совершили в отношении другого осужденного.