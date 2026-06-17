Казахстанские физики-школьники привезли четыре медали из Европы

На Европейской олимпиаде по физике EuPhO 2026, которая прошла в шведском Гётеборге, национальная сборная завоевала четыре медали — три серебряные и одну бронзовую, передает DKNews.kz.
В этом году престижное интеллектуальное соревнование собрало более 200 талантливых участников из 41 страны мира. Олимпиада считается одной из самых сложных и авторитетных площадок для молодых физиков, где участникам необходимо продемонстрировать не только глубокие теоретические знания, но и умение решать сложные экспериментальные задачи.
Несмотря на высокую конкуренцию, казахстанская команда показала уверенный результат и вошла в число стран, чьи школьники смогли подняться на пьедестал международного турнира.
Кто принес Казахстану медали.
Серебряными призерами Европейской олимпиады по физике стали:
Аргын Сейткамит, ученик 11 класса NIS физико-математического направления Астаны (район Нура); Таир Абдикадыр, ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Костанайской области; Мерген Сабыров, ученик 10 класса школы-лицея Nurorda города Астаны.
Бронзовую медаль завоевал:
Абылайхан Жоламан, ученик 10 класса школы Nurorda города Алматы.
Почему эта победа важна.
Европейская олимпиада по физике входит в число наиболее престижных международных интеллектуальных соревнований для школьников. Ежегодно здесь собираются сильнейшие юные физики мира, многие из которых в будущем становятся исследователями, инженерами и учеными ведущих университетов.
Успех казахстанской сборной показывает, что отечественная система подготовки одаренных школьников продолжает оставаться конкурентоспособной на мировом уровне. Особенно важно, что медали завоевали как одиннадцатиклассники, так и десятиклассники, что свидетельствует о наличии сильного кадрового резерва для будущих международных олимпиад.
За результатом стоит большая работа.
Подготовку и участие национальной сборной координировали старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Бекмырза Бейсенов и призер международных олимпиад Темирлан Исмагулов.
Каждая такая победа — это не только личное достижение школьников, но и результат многолетней работы педагогов, тренеров и образовательных учреждений, которые помогают талантливым детям раскрывать свой потенциал.
Очередной успех казахстанских школьников на международной олимпиаде укрепляет авторитет страны в мировом образовательном сообществе и еще раз доказывает: новое поколение молодых ученых Казахстана готово достойно конкурировать с лучшими представителями мира.