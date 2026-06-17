Казахстанские физики-школьники привезли четыре медали из Европы

В этом году престижное интеллектуальное соревнование собрало более 200 талантливых участников из 41 страны мира. Олимпиада считается одной из самых сложных и авторитетных площадок для молодых физиков, где участникам необходимо продемонстрировать не только глубокие теоретические знания, но и умение решать сложные экспериментальные задачи.