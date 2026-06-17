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В Хабаровском крае введут ГОСТ на дистанционное обучение

Росстандарт принял новые правила онлайн-образования.

Росстандарт утвердил ГОСТ на дистанционное обучение. Новые требования к качеству образовательных услуг, предоставляемых в онлайн-формате, начнут действовать в конце ноября 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Основная часть требований в документе расположена в разделе «Поддержка». Здесь перечислены стандарты, например, на учебные материалы. Они должны быть легкодоступны для обучения в цифровой среде и защищены авторским правом. В блоке также сказано, что процесс дистанционного обучения обязаны обеспечивать учебными материалами.

Следующий блок диктует правила создания образовательной среды. Она должна быть интерактивной и интуитивно понятной по навигации, способствовать вовлеченности обучающихся и учитывать индивидуальные особенности человека. В последнем случае речь идет об инвалидности и других нарушениях здоровья.

Помимо прочего, в документе уделили внимание цифровой безопасности, целостности данных и введению мер по предотвращению утечки информации. Вместе с этим ГОСТ предусматривает и анализ потребностей.

— Понимание потребностей обучающихся является ключевым фактором при оказании услуги дистанционного обучения, поскольку оно гарантирует, что цели, программа, ее содержание и методы соответствуют этим потребностям, — цитирует РИА Новости (18+) документ.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об увеличении трафика на образовательные платформы в Хабаровском крае на 54%. Школьники вместо коротких сессий чаще стали смотреть полноценные уроки.