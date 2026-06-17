В Хабаровском крае введут ГОСТ на дистанционное обучение

Основная часть требований в документе расположена в разделе «Поддержка». Здесь перечислены стандарты, например, на учебные материалы. Они должны быть легкодоступны для обучения в цифровой среде и защищены авторским правом. В блоке также сказано, что процесс дистанционного обучения обязаны обеспечивать учебными материалами.