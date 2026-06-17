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В Хабаровске столкновение и наезд унесли жизнь женщины

Госавтоинспекция рассказала о двух ДТП за день.

16 июня в Хабаровске произошло два дорожно-транспортных происшествия с тяжёлыми последствиями — в одном случае пострадали люди, во втором погибла женщина, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Утром, около 10:45, авария случилась на улице Шелеста в районе дома № 114/1. По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Prius Hybrid при повороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу встречному Toyota Corolla Fielder, который двигался прямо. Машины столкнулись.

В результате ДТП в больницу доставлены водитель Prius 1993 года рождения и пассажирка Corolla Fielder 1998 года рождения. Оба получили травмы, помощь оказана амбулаторно.

Отдельно отмечается, что водитель Prius имел стаж с 2022 года и управлял автомобилем без действующего полиса ОСАГО. Второй водитель был трезв, с оформленной страховкой и более длительным стажем.

Вечером, в 16:40, ещё одно ДТП произошло на улице Льва Толстого, у дома № 25. Водитель грузовика Hino Dutro при движении задним ходом с прилегающей территории допустил наезд на пешехода, которая шла вдоль тротуара через проезжую часть.

Женщина 1954 года рождения погибла на месте до приезда скорой помощи.

Водитель 1962 года рождения, со стажем с 1980 года, был трезв. Автомобиль помещён на спецстоянку.