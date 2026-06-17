На Заельцовском кладбище раздавили могилы ветеранов ради дороги

Памятники и кресты оказались сломанными, а ограждения — раздавленными строительной техникой
По информации, полученной от общественного движения «Гражданский патруль», жители Новосибирска обратились к ним с просьбой о помощи. Горожане рассказали, что их родители, трудившиеся на оборонных предприятиях и имевшие звание ветеранов труда, не нашли покоя и после смерти.
«На их могилы бросили бетон и закатали в асфальт», — цитируют общественники слова родственников.
Судя по всему, речь идет о строительстве дороги, которая была проложена через уже существующие захоронения. По словам очевидцев, справа от новой трассы есть несколько метров свободной земли, которую можно было использовать.
Родственники описывают случившееся не иначе как акт демонстративного вандализма. На предоставленных фотографиях видно, что могилы не были заброшенными — за ними ухаживали, и они не должны были попасть под снос. Администрация кладбища обязана обеспечивать сохранность захоронений, однако в данной ситуации это обязательство было грубо нарушено.
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