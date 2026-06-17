На Заельцовском кладбище раздавили могилы ветеранов ради дороги

Родственники описывают случившееся не иначе как акт демонстративного вандализма. На предоставленных фотографиях видно, что могилы не были заброшенными — за ними ухаживали, и они не должны были попасть под снос. Администрация кладбища обязана обеспечивать сохранность захоронений, однако в данной ситуации это обязательство было грубо нарушено.