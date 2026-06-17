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Пенсионер из Красноярска поймал 25 краснокнижных осетров в Енисее

За это он стал фигурантом уголовного дела.

В Туруханском районе полицейские задержали 73-летнего жителя Красноярска за незаконный вылов краснокнижных осетров. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Мужчину остановили на левом берегу Енисея. В его моторной лодке обнаружили 25 свежепойманных осетров. Рыбу выпустили обратно в воду.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте особо ценных водных ресурсов. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

При обыске в его жилье также изъяты контейнеры с икрой, фрагменты тушки рыбы и сеть, по ним назначена экспертиза.

Ранее в аэропорту Красноярска сожгли привезенные из-за рубежа продукты.