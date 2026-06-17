Власти Ростовской области планируют занять еще 7,5 млрд рублей через облигации

Первый заместитель министра финансов области Лариса Аношина отметила, что по итогам 2025 года субъекту удалось добиться сбалансированности бюджета без привлечения дорогих рыночных заимствований. Банковские кредиты не привлекались с 2023 по 2025 год. Государственный долг Ростовской области к концу 2025 года достиг 40,8 млрд руб., что составляет 15,1% от объёма налоговых и неналоговых поступлений. По итогам взаимодействия с федеральным центром лимит казначейского кредита для региона был повышен с 7,5 млрд до 13,5 млрд руб.