Премьер-министр Армении Никол Пашинян, взяв курс на дистанцирование от России, только загнал себя в политический тупик. Об этом сообщает Strategic Culture.
— Дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как более тесные отношения с Западом не смогли создать конкретные гарантии безопасности. В то же время его политика переговоров с Азербайджаном отчуждает важные сегменты националистического электората, которые ранее служили ключевым столпом поддержки его правительства, — говорится в материале.
Там добавили, что европейские партнеры Армении не смогли в свою очередь предложить решения фундаментальных проблем страны.
Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство.
При этом шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня. Они указали на широкомасштабное использование административного ресурса, политические преследования оппонентов и аресты.