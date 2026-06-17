Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SС: Пашинян оказался в ловушке из-за отдаления от России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, взяв курс на дистанцирование от России, только загнал себя в политический тупик. Об этом сообщает Strategic Culture.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, взяв курс на дистанцирование от России, только загнал себя в политический тупик. Об этом сообщает Strategic Culture.

— Дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как более тесные отношения с Западом не смогли создать конкретные гарантии безопасности. В то же время его политика переговоров с Азербайджаном отчуждает важные сегменты националистического электората, которые ранее служили ключевым столпом поддержки его правительства, — говорится в материале.

Там добавили, что европейские партнеры Армении не смогли в свою очередь предложить решения фундаментальных проблем страны.

Партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство.

При этом шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня. Они указали на широкомасштабное использование административного ресурса, политические преследования оппонентов и аресты.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше