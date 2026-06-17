SС: Пашинян оказался в ловушке из-за отдаления от России

— Дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как более тесные отношения с Западом не смогли создать конкретные гарантии безопасности. В то же время его политика переговоров с Азербайджаном отчуждает важные сегменты националистического электората, которые ранее служили ключевым столпом поддержки его правительства, — говорится в материале.