Беговой центр и новый скейт-парк появятся на острове Юность в Иркутске

«Наша компания в 2019 году строила этот скейт-парк. Сейчас индустрия шагнула далеко вперед. Скейтбординг стал олимпийским видом спорта, и новые пространства должны соответствовать международным стандартам. В Иркутске уже есть несколько таких парков: на улицах Братская, Шмидта и Мичурина. При разработке проекта новой площадки будут применены современные технологии и учтены пожелания спортсменов, их возраст и уровень катания», — рассказала представитель сообщества уличных видов спорта Мария Алексеева.