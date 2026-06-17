Беговой центр и новый скейт-парк появятся на острове Юность в Иркутске

Его построят по проекту Всероссийской федерации легкой атлетики при финансовой поддержке компании «Евразия».
Предусмотрено четыре круговые беговые дорожки длиной 200 метров. В центре — модульное здание с раздевалками, душевыми, спортивным залом и зоной отдыха. Рядом установят воркаут-комплекс, тренажеры, детскую площадку, а также выполнят необходимые мероприятия по благоустройству территории.
«Беговой центр будет расположен на месте скейт-парка, который пришел в негодность. К его демонтажу приступят в ближайшее время. Благодаря строительству нового объекта у нас появилась возможность создать современный скейт-парк взамен старого», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Метляев.
Сейчас совместно с Федерацией экстремальных видов спорта прорабатывают проект, сообщает пресс-служба мэрии.
«Наша компания в 2019 году строила этот скейт-парк. Сейчас индустрия шагнула далеко вперед. Скейтбординг стал олимпийским видом спорта, и новые пространства должны соответствовать международным стандартам. В Иркутске уже есть несколько таких парков: на улицах Братская, Шмидта и Мичурина. При разработке проекта новой площадки будут применены современные технологии и учтены пожелания спортсменов, их возраст и уровень катания», — рассказала представитель сообщества уличных видов спорта Мария Алексеева.