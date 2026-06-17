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Контрастная среда: погода в Калининградской области на 17 июня

Синоптики обещают дожди и до +19°

Источник: Клопс.ru

Утром в среду, 17 июня, в регионе потеплеет до +15…+17 °C, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Дождливая зона сначала накроет запад региона и побережье — осадки возможны с 5 до 9 утра, в Калининграде тоже может моросить. Ближе к полудню дожди сместятся в центральные и восточные районы области.

Днём температура поднимется до +17…+19 °C, на побережье будет чуть прохладнее — +16…+18 °C. В Калининграде и приморских городах ожидается переменная облачность без существенных осадков. В континентальной части местами возможны кратковременные дожди слабой или умеренной интенсивности. К вечеру столбики термометров опустятся до +12…+14 °C, а к полуночи — до +10…+13 °C. Будет малооблачно и сухо.

Северо-западный ветер усилится днём: его скорость составит 2−9 м/с, порывы — до 10−12 м/с. Атмосферное давление в течение суток вырастет с 759 до 762 мм рт. ст.

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