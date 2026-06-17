Контрастная среда: погода в Калининградской области на 17 июня

Днём температура поднимется до +17…+19 °C, на побережье будет чуть прохладнее — +16…+18 °C. В Калининграде и приморских городах ожидается переменная облачность без существенных осадков. В континентальной части местами возможны кратковременные дожди слабой или умеренной интенсивности. К вечеру столбики термометров опустятся до +12…+14 °C, а к полуночи — до +10…+13 °C. Будет малооблачно и сухо.