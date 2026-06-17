4 гола за 22 минуты и три хет‑трика: главное из четвёртого тура областного чемпионата

Четвёртый тур чемпионата Волгоградской области по футболу прошёл на контрастах: где-то судьбу матча решал один точный удар, а где-то счёт напоминал хоккейный. И в этом — вся прелесть областного футбола: тут рядом уживаются и упорная борьба за каждое очко, и настоящие голевые фейерверки.
В первой группе интрига держалась до последних минут. «Текстильщик» в гостях минимально переиграл «Киквидзе» — 1:0. Победа, в которой каждый сантиметр поля пришлось буквально отвоёвывать. А в Михайловке зрители выдохнули только на 84‑й минуте, когда местный клуб вырвал победу у СШ «Ротор» — 2:1.
Но главным спектаклем группы стал матч «Ахтуба» — «Урожай» (6:1). Чудеса скорострельности в этом матче устроил Евгений Пронин: 4 гола за 22 минуты (19«, 21», 31«, 41»).
Турнирная таблица первой группы сейчас выглядит так:
«Михайловка» — 4 матча, 4 победы, 12 очков, разница мячей 14−5. Команда идёт по турниру без осечек.
«Ахтуба» (Средняя Ахтуба) — 9 очков, 18 забитых и всего 5 пропущенных мячей. Их стиль — много забивать и не давать сопернику ни шанса. Победа 6:1 — не исключение, а правило.
«Текстильщик» (Камышин) — 4 очка, разница 8−11. Им пока тяжелее: две ничьи и два поражения, но при этом они умеют выцарапывать свои голы. Победа 1:0 над «Киквидзе» — как раз про это.
Во второй группе страсти кипят не меньше, но в каждой зоне — своя история.
Зона «А» — это про голевую стихию и характер. «Нехаево» идёт без потерь: четыре победы из четырёх, 26 забитых мячей и всего два пропущенных. В матче с «х. Киреев» они уверенно победили 7:1, и даже незабитый пенальти Александра Цветкова не испортил общего настроения: команда доказала, что умеет побеждать и без подарков судьбы.
На втором месте — «Бузулук» (9 очков), а замыкает тройку «Даниловский район» (6 очков): им пока чуть тяжелее, но они держатся, не сдаются и каждый свой гол берут характером.
Ещё один результат зоны «А»: «Темп» (Новониколаевск) уступил «Бузулуку» (Новоаннинский) — 0:2.
Зона «Б» — про дисциплину, школу и дерзкие прорывы. Здесь уверенно лидирует «Динамо» (Николаевск): четыре победы, 12 очков и та самая спокойная уверенность, когда команда будто говорит: «Мы просто делаем своё дело».
Сразу за ними — молодые и дерзкие из «СШ “Ротор” 2008»: 9 очков, 17 голов и желание превратить каждый матч в событие. В игре с «Молнией» (Волжский) они разгромили соперника — 10:1, а хет‑триками разразились сразу три игрока — Владимир Володин, Никита Кузнецов и Дмитрий Плешаков.
Ничья в этой зоне получилась упорной: «Зенит» (Волгоград) и «СШОР» (Волгоград) так и не смогли распечатать ворота друг друга — 0:0.
На третьем месте в зоне «Б» — «СШОР» (5 очков) с абсолютно ровной статистикой: 5 забили, 5 пропустили. Вот это и есть про баланс, про школу футбола.
А зона «В» — это вообще отдельный сюжет на контрастах. Лидер — «Аксай» из Котельниково: четыре победы из четырёх. В их игре нет лишней суеты — они просто играют в свой футбол и берут очки там, где другие начинают нервничать.
На втором месте Калачёвский «Водник», у которого в активе 9 очков.
Рядом с ними — «Ротор‑Сталинград», у которых почти непробиваемая оборона: всего три пропущенных мяча. Это как смотреть на слаженный механизм: каждый знает свой участок, каждый страхует, каждый бьётся до конца. И столько же набранных очков — 9.
Результаты зоны «В» говорят сами за себя. «Темп‑КИП‑Электромонтаж» (Волгоград) не устоял перед «Ротор‑Сталинград» (Волгоград) — 0:8. «Аксай» (Котельниково) уверенно обыграл «Ермак» (Волгоград) — 5:1.
А «Водник» (Калач‑на‑Дону) устроил настоящую бурю в матче с «Доном» (Иловля) — 15:1. Пять мячей на свой счёт в этой игре записал Виктор Игнатенко.
В споре бомбардиров лидирует Виктор Игнатенко («Водник») — 12 голов, на втором месте Александр Цветков («Нехаево») — 10 голов, замыкает тройку Александр Бирюков («Михайловка») — 7 голов.
Вот он, настоящий областной чемпионат: тут «Михайловка» идёт без поражений, «Нехаево» устраивает голевые праздники, «Динамо» берёт дисциплиной, а в зоне «В» кипят свои страсти. Тут нет проходных матчей, нет просто цифр в таблице. Тут за каждым очком — работа, за каждым голом — эмоции, за каждой победой — история, которую потом будут рассказывать на скамейках у подъездов и в раздевалках.
И в этом его главная сила — в том, что это футбол, который живёт рядом с нами.
Александр Веселовский.
Фото: МБУ ФСК «Урожай» Елань.