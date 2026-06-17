4 гола за 22 минуты и три хет‑трика: главное из четвёртого тура областного чемпионата

Зона «А» — это про голевую стихию и характер. «Нехаево» идёт без потерь: четыре победы из четырёх, 26 забитых мячей и всего два пропущенных. В матче с «х. Киреев» они уверенно победили 7:1, и даже незабитый пенальти Александра Цветкова не испортил общего настроения: команда доказала, что умеет побеждать и без подарков судьбы.