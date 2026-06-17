Скалони считает, что Месси показал невероятную игру в матче с алжирцами

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал невероятной игру нападающего и капитана команды Лионеля Месси в матче против алжирцев на чемпионате мира по футболу. Комментарий Скалони приводит пресс-служба аргентинской сборной.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Аргентины со счетом 3:0 обыграла команду Алжира в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Месси оформил хет-трик. На счету аргентинца теперь 16 голов на мировых первенствах, по этому показателю он сравнялся с немцем Мирославом Клозе, который единолично занимал первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.
«Лео Месси? Без слов, что я могу сказать. Это невероятно, он делает это уже 20 лет, все люди наслаждаются тем, что он делает. Пока Лео хочет, он будет лучшим. Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что будем скучать по нему, когда его уже не будет на поле», — сказал Скалони.
Во втором туре сборная Аргентины сыграет с командой Австрии 22 июня.