Скалони считает, что Месси показал невероятную игру в матче с алжирцами

«Лео Месси? Без слов, что я могу сказать. Это невероятно, он делает это уже 20 лет, все люди наслаждаются тем, что он делает. Пока Лео хочет, он будет лучшим. Мы должны наслаждаться этим моментом, потому что будем скучать по нему, когда его уже не будет на поле», — сказал Скалони.