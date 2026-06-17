Геннадий Головкин сделал заявление после включения в Международный зал славы бокса

«Как вы уже знаете, на этой неделе меня официально включили в Зал славы бокса. Для меня это огромная честь и по-настоящему особенный момент. Трудно передать словами, насколько важно это признание, когда твое имя оказывается в одном ряду с величайшими представителями мирового бокса. Это достижение стало результатом более чем 35 лет упорного труда, дисциплины и целеустремленности. На протяжении всего этого пути я никогда не переставал верить, что смогу добиться больших высот. От всего сердца благодарю всех, кто поддерживал меня все эти годы. Я искренне горжусь тем, что оказался среди выдающихся людей, которые внесли огромный вклад в историю нашего спорта», — написал он.