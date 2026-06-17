Врач удалил опухоль из головы женщины, пока она смотрела любимый фильм

В Индии нейрохирурги провели успешную операцию по удалению опухоли мозга у пациентки, которая во время процедуры смотрела кино со своим любимым актером. Информацию об этом распространило издание NDTV.
Жительница штата Андхра-Прадеш по имени Котесварамма долгое время испытывала недомогания, связанные с наличием новообразования в головном мозге. Из-за того, что опухоль находилась рядом с участками, управляющими речью и движением, медицинская бригада приняла решение проводить вмешательство без погружения пациентки в наркоз. Специалисты попросили женщину во время вскрытия черепа включить фильм «Они называют его OG», главную роль в котором исполнил Паван Кальян — актер, занимающий пост вице-премьера штата и являющийся кумиром Котесвараммы.
В то время как хирурги извлекали опухоль, пациентка смотрела ленту и одновременно поддерживала беседу с медперсоналом. «Эта женщина — преданная поклонница Павана Кальяна, и просмотр фильма позволил ей успокоиться и сохранять спокойствие в самый ответственный момент», — рассказал нейрохирург. Словесные реакции Котесвараммы давали врачам возможность непрерывно контролировать активность мозга, что свело к минимуму вероятность повреждения критически важных участков. Операция завершилась без осложнений.
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