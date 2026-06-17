Врач удалил опухоль из головы женщины, пока она смотрела любимый фильм

Жительница штата Андхра-Прадеш по имени Котесварамма долгое время испытывала недомогания, связанные с наличием новообразования в головном мозге. Из-за того, что опухоль находилась рядом с участками, управляющими речью и движением, медицинская бригада приняла решение проводить вмешательство без погружения пациентки в наркоз. Специалисты попросили женщину во время вскрытия черепа включить фильм «Они называют его OG», главную роль в котором исполнил Паван Кальян — актер, занимающий пост вице-премьера штата и являющийся кумиром Котесвараммы.