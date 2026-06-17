Стало известно, в каких регионах России сохраняется повышенный риск ДТП

В России примерно в 40 субъектах федерации зафиксирован увеличенный уровень аварийности на перекрестках. Такую информацию на площадке пресс-центра «Известий» озвучил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД РФ Олег Понарьин. В перечень данных территорий вошли Татарстан, Башкортостан, Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Свердловская и Нижегородская области.
Как отметил Понарьин, ежегодно порядка 35 регионов не выполняют установленные для себя нормативы по безопасности движения. В то же время, в масштабах всей страны федеральные целевые показатели соблюдаются. Дальнейшая оценка ситуации будет проводиться по итогам первого полугодия.
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