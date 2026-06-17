Стало известно, в каких регионах России сохраняется повышенный риск ДТП

Как отметил Понарьин, ежегодно порядка 35 регионов не выполняют установленные для себя нормативы по безопасности движения. В то же время, в масштабах всей страны федеральные целевые показатели соблюдаются. Дальнейшая оценка ситуации будет проводиться по итогам первого полугодия.