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В Ростовской области объявили ракетную опасность

На территории Ростовской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее оповещение пришло местным жителям посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории Ростовской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее оповещение пришло местным жителям посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Рекомендовано пройти в укрытие, подвал или подземный паркинг», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 17 июня БПЛА уничтожили в небе над Чертковским районом. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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