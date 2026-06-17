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Госдума одобрила законопроект Башкирии о солнечных панелях в умных домах

Их энергию могут засчитывать при назначении платежей ЖКХ.

Источник: Freepik

Госдума одобрила законопроект Башкирии о солнечных панелях в умных домах. Их энергию могут засчитывать при назначении платежей ЖКХ.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, инициированный Минстроем Башкортостана. Нововведение позволяет засчитывать избыточную энергию, вырабатываемую солнечными панелями «умных» домов, на счетчики жильцов. В Минстрое республики отметили, что изменения позволят снизить ежемесячные затраты жителей на электроэнергию и уменьшить нагрузку на традиционные энергоресурсы.

Закон отменяет запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах: солнечные и ветровые станции можно ставить на крышах и придомовых территориях. Идея, предложенная Минстроем РБ, была реализована на федеральном уровне за 9 месяцев. Инициатива выросла из опыта уфимского ЖК «Умный дом Гелиос» — первого в России проекта с солнечными панелями на фасаде, питающими лифты, освещение и домофоны.

Отметим, что ранее лимит выдачи энергии в сеть был ограничен 15 кВт. Теперь правительство РФ сможет гибко менять пороги.