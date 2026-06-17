Госдума одобрила законопроект Башкирии о солнечных панелях в умных домах

Закон отменяет запрет на использование микрогенерации в многоквартирных домах: солнечные и ветровые станции можно ставить на крышах и придомовых территориях. Идея, предложенная Минстроем РБ, была реализована на федеральном уровне за 9 месяцев. Инициатива выросла из опыта уфимского ЖК «Умный дом Гелиос» — первого в России проекта с солнечными панелями на фасаде, питающими лифты, освещение и домофоны.