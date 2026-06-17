В Ботаническом модернизируют скейт-парк: обновленную площадку откроют в июле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе Красноярска идет модернизация скейт-парка в микрорайоне Ботаническом по улице Фруктовой, 3. Это площадка пользуется популярностью.
Старое оборудование, которое со временем пришло в негодность, заменят на новое. Здесь появятся элементы для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и BMX-велосипедах: квотеры, мини-рампа, фанбокс, флайбокс и другие конструкции.
К работам уже приступили, завершить их планируют до 30 июня. Подрядчиком выступает Федерация экстремального спорта Красноярского края.
После обновления на площадке планируют проводить спортивные соревнования, сообщает мэрия.
Отметим, что также в Красноярске в этом году запланировано строительство двух новых спортплощадок и модернизация 11 действующих объектов, еще семь будут отремонтированы.