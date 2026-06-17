В БКЗ состоялся Х Съезд депутатов Красноярского края

«Особо хочу отметить тему муниципального жилья. Дело в том, что сегодня муниципалитеты, имея в распоряжении такие квартиры, не всегда могут проводить в них ремонт для последующего предоставления бюджетникам, поскольку бюджет на эти цели формируется эпизодически. Сегодня на съезде я озвучила предложение о необходимости создания краевой программы, которая помогла бы решить эту проблему. Это позволило бы за счет оптимизации бюджетных средств обеспечить нормальным, достойным жильем большее количество очередников. И так по многим другим вопросам», — пояснила Елена Пензина.