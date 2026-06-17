В БКЗ состоялся Х Съезд депутатов Красноярского края

В Красноярске состоялся Х Съезд депутатов региона. Местом проведения форума стал Большой концертный зал краевой филармонии и в этом году в работе мероприятия принимают участие 720 депутатов от муниципальных образований и сельсоветов края, парламентарии Законодательного Собрания, а также депутаты Государственной Думы. Также среди гостей форума представители Администрации Губернатора, Правительства края, Счетной палаты, силовых ведомств и почетные граждане.
Съезд — это высший руководящий орган региональной Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. Это главная политическая и дискуссионная площадка края, где синхронизируются усилия законодателей всех уровней.
По традиции, главной задачей мероприятия стала выработка совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмен лучшими практиками. Так, перед мероприятием парламентарии провели серию выездных сессий и рабочих поездок по муниципалитетам. Обращения местных жителей стали основой для принятой по итогам форума резолюции, по которой в будущем будут готовиться новые краевые законы и поправки.
Одной из ключевых тем съезда стали вопросы жилья. Так, глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш рассказал, что к 2030 году планируется полностью ликвидировать очередь детей-сирот на получение жилья:
«Безусловно, приоритетом остается обеспечение жильем детей-сирот. Мы надеемся к 2030 году ликвидировать текущую очередь. Что касается расселения ветхого и аварийного жилья, то, как вы понимаете, этот процесс непрерывный: как только мы расселяем одни дома, в программу включаются другие. Надеюсь, эта работа в Красноярском крае не прекратится».
Подводя итоги работы комитета за последние 5 лет, депутат отметил принятые законы по обеспечению жилья в приоритетном порядке ветеранов специальной военной операции, а также предоставление сертификатов многодетным семьям, которые не смогли получить земельные участки в порядке очереди.
В свою очередь, зампредсетателя комитета Елена Пензина отметила, что Красноярский край нуждается в профильной программе по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда — это позволит эффективно решать проблему пустующих квартир и передавать их востребованным специалистам-бюджетникам.
«Особо хочу отметить тему муниципального жилья. Дело в том, что сегодня муниципалитеты, имея в распоряжении такие квартиры, не всегда могут проводить в них ремонт для последующего предоставления бюджетникам, поскольку бюджет на эти цели формируется эпизодически. Сегодня на съезде я озвучила предложение о необходимости создания краевой программы, которая помогла бы решить эту проблему. Это позволило бы за счет оптимизации бюджетных средств обеспечить нормальным, достойным жильем большее количество очередников. И так по многим другим вопросам», — пояснила Елена Пензина.