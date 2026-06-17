Россиян, желающих отправиться в авторские походы, подстерегают мошенники

Желающие отправиться в летний поход туристы могут столкнуться с мошенниками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», злоумышленники начали создавать в социальных сетях страницы «клубов путешествий» и продавать несуществующие туры.
Эксперты отмечают, что аферисты стали применять обманные схемы в отношении самостоятельных путешественников, так как спрос на активный туризм и авторские походы в последнее время растет.
— Самая популярная схема мошенников — несуществующий поход или тур. Аферисты создают страницу «клуба путешествий» с фотографиями Кавказа, Алтая, Камчатки, Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за «погоды», «закрытия маршрута» и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается, — цитирует РИА Новости эксперта из числа Ассоциации юристов России.
Желающим действительно провести запланированный отдых посоветовали проверять турагентов в специальном реестре, обращать внимание на договор, программу и цены. Если же хочется отправиться в клубный поход, то и в этом случае нужно просить письменное соглашение, смету и правила возврата.