Россиян, желающих отправиться в авторские походы, подстерегают мошенники

— Самая популярная схема мошенников — несуществующий поход или тур. Аферисты создают страницу «клуба путешествий» с фотографиями Кавказа, Алтая, Камчатки, Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за «погоды», «закрытия маршрута» и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается, — цитирует РИА Новости эксперта из числа Ассоциации юристов России.