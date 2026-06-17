Связавшей 10-летнюю девочку за выдуманную кражу самоката женщине вынесли приговор (видео)

В Красноярске суд вынес приговор 42-летней женщине, которая решила самостоятельно задержать 10-летнюю девочку после сообщения сына о якобы украденном самокате. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел летом 2025 года во дворе дома на улице Менжинского. Девочка увидела оставленный без присмотра самокат и спросила у находившегося рядом мальчика, чей он. Тот ответил, что ничей. После этого школьница уехала на самокате во двор своего дома, оставила его там и вернулась к игре.
Через несколько часов мальчик рассказал матери другую версию, будто самокат у него украли. Женщина решила сама найти предполагаемую похитительницу. Во дворе дома на улице Копылова сын указал ей на 10-летнюю девочку. По данным прокуратуры, красноярка схватила ребенка за руки, отвела к скамейке и связала запястья за спиной своей тканевой сумкой. Затем она усадила девочку на лавочку и не давала уйти.
Очевидцы несколько раз требовали отпустить ребенка. Одна из соседок развязала девочке руки, заметив, что они начали синеть от сдавливания. Однако женщина продолжила удерживать школьницу за запястье. Позже сын признался матери, что девочка ничего не крала, а историю о краже он выдумал. Несмотря на это, женщина еще несколько минут не отпускала ребенка.
Вину подсудимая не признала, но подтвердила, что связала девочке руки сумкой и удерживала ее до приезда полиции. Суд признал красноярку виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетней. Ей назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.