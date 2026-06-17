Связавшей 10-летнюю девочку за выдуманную кражу самоката женщине вынесли приговор (видео)

Через несколько часов мальчик рассказал матери другую версию, будто самокат у него украли. Женщина решила сама найти предполагаемую похитительницу. Во дворе дома на улице Копылова сын указал ей на 10-летнюю девочку. По данным прокуратуры, красноярка схватила ребенка за руки, отвела к скамейке и связала запястья за спиной своей тканевой сумкой. Затем она усадила девочку на лавочку и не давала уйти.