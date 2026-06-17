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Десятки улиц останутся без электричества: отключения света в Ростове на 17 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 17 июня оставят без электричества сотни жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— проспект Коммунистический, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а;

— улица 2-я Краснодарская, 88;

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27.

С 10:00 до 12:00 отключения запланированы в домах:

— улица Жмайлова, 13, 13/2, 15;

— проспект Стачки, 208, 208/1, 210.

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