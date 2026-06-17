Актрису Плетневу похоронят на Ново-Богородском кладбище 18 июня

— Гражданская панихида для желающих проститься и отдать дань памяти актрисе состоится в 11 часов в ритуальном зале морга ГКБ N 36 имени Иноземцева. Вы также можете прийти на церемонию отпевания актрисы, которая пройдет с 12 часов этого же дня в одном из храмов в районе станций метро «Преображенская площадь» — «Семеновская», — пишет Starhit со ссылкой на окружение актрисы.