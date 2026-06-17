Актрису Плетневу похоронят на Ново-Богородском кладбище 18 июня

Церемония прощания с актрисой Татьяной Плетневой состоится в четверг, 18 июня, в Москве. Ее похоронят на Ново-Богородском кладбище. Об этом рассказали в семье актрисы.
— Гражданская панихида для желающих проститься и отдать дань памяти актрисе состоится в 11 часов в ритуальном зале морга ГКБ N 36 имени Иноземцева. Вы также можете прийти на церемонию отпевания актрисы, которая пройдет с 12 часов этого же дня в одном из храмов в районе станций метро «Преображенская площадь» — «Семеновская», — пишет Starhit со ссылкой на окружение актрисы.
Семья Плетневой также поблагодарила всех за материальную помощь, благодаря которой удалось организовать похороны и приобрести место на кладбище.
О смерти актрисы стало известно 15 июня: Татьяна Плетнева, которую многие телезрители запомнили по роли в сериале «Кухня», умерла у возрасте 48 лет. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание — Плетнева ушла из жизни, находясь на лечении в больнице.
Ее продюсер Кира Смитт рассказала, что Татьяна Плетнева до последнего скрывала от общественности свою болезнь. Она также отметила, что актриса смогла вырастить прекрасную дочь.