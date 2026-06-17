Власти Минска сказали, что будет с лесопарком «Медвежино», где вырубили семь гектаров леса

Власти Минска сказали, что будет с лесопарком «Медвежино» после вырубки леса. Подробности озвучили в эфире «Первого информационного телеканала».
В лесопарке «Медвежино» на месте зеленых зон остались участки с пнями. Лесные насаждения были удалены на площади в семь гектаров. Как уточняет первый заместитель директора Минского лесопаркового хозяйства Дмитрий Касач, первоочередной причиной является повреждение короедом-типографом:
— И, как следствие, усыхание насаждения — ослабление древостоя, то есть утрата насаждением своей биологической устойчивости. Причины разные: засушливые погодные условия, снижение уровня грунтовых вод.
Кстати, на месте вырубленных деревьев уже растут более 22 000 сеянцев и саженцев различных пород, добавили в эфире.
Вместе с тем минчане опасаются, что площадку начнут застраивать. Заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Администрации Фрунзенского района города Минска Светлана Вашкевич обращает внимание, что никакого строительства на территории лесопарка «Медвежино» не планировалось и не планируется. По ее словам, на территории обустроят лыжероллерную трассу. Также предусмотрено развитие лесопаркового хозяйства.
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