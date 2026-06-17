В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в качественном квасе

Помимо этого, эксперты Роскачества рассказали, что непастеризованные квасы хранятся до месяца и обязательно в холодильнике, тогда как пастеризованные могут не портиться до года и более. Также у традиционного темного кваса пастеризация не меняет органолептических свойств, а светлый квас после тепловой обработки может изменить вкус и аромат.