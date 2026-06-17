Схема «больной брат» безотказно сработала с женщиной в Хабаровском крае

В Хабаровске 37-летняя жительница города Свободный Амурской области, находясь в краевом центре по делам, стала жертвой телефонных мошенников. В мессенджере ей написал неизвестный и сообщил, что её брат якобы попал в больницу в другом регионе и не может связаться с ней из-за отсутствия телефона.
Чтобы «помочь организовать связь», женщине предложили срочно перевести деньги. Под влиянием эмоционально тяжёлой информации она не стала перепроверять сведения и отправила 50 тысяч рублей из личных сбережений на указанные реквизиты.
После перевода никаких подтверждений от «собеседников» она больше не получила, как и сообщений от брата. Осознав произошедшее, женщина обратилась в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество. Санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Как отметил начальник УМВД России по г. Хабаровску Андрей Кокорин, подобные схемы строятся на создании эффекта срочности и сильного эмоционального давления, из-за чего люди теряют критичность и действуют импульсивно.
Мошенники по-прежнему активно используют легенды о «больнице», «ДТП» и «экстренной помощи родственникам», рассчитывая на мгновенную реакцию без проверки информации.