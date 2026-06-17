Схема «больной брат» безотказно сработала с женщиной в Хабаровском крае

В Хабаровске 37-летняя жительница города Свободный Амурской области, находясь в краевом центре по делам, стала жертвой телефонных мошенников. В мессенджере ей написал неизвестный и сообщил, что её брат якобы попал в больницу в другом регионе и не может связаться с ней из-за отсутствия телефона.