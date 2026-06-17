СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Ученые Севастопольского госуниверситета и Университета науки и технологий Адамы (Эфиопия) начали проект, в ходе которого рассчитывают расширить научные исследования, апробируя наработки севастопольских ученых на наночастицах, получаемых из африканского сырья с уникальным составом — например, особых сортах кофе или иных растений-эндемиков. Это может дать новые материалы для медицины, косметологии и многих других сфер, сообщил ТАСС проректор СевГУ Максим Евстигнеев.
«Профессор департамента прикладной физики Университета науки и технологий Адамы, секретарь Физического общества Эфиопии Абебе Гемта Белай занял позицию приглашенного ученого Института перспективных исследований СевГУ. Это стало возможным, так как наши научные темы тесно связаны, и уже определена научная тематика для дальнейшей работы в областях молекулярной биофизики и нанобиотехнологии. Она касается практического приложения различных методов спектроскопического анализа наночастиц, в том числе применения нашей аналитической методологии и авторских наработок к его объектам исследования — материалам, встречающимся в природной среде только в Африке, например, эндемичным сортам кофе», — рассказал Евстигнеев.
Собеседник уточнил, что приглашенный специалист — очень известный в Эфиопии ученый, ведущий исследования в области спектрального анализа наночастиц растительного происхождения. Севастопольские исследователи знакомы с ним порядка 20 лет, но лишь недавно начали полноценное научное сотрудничество.
Он пояснил, что ученые СевГУ много лет работают по подобной тематике. Например, для более эффективной борьбы с раком предложен новый способ доставки лекарств — с помощью углеродных наночастиц фуллеренов. Их наработки, сформированные за последнее десятилетие, по ряду аспектов превосходят подходы, применяемые за рубежом. А значит, сотрудничество с новым научным партнером может дать очень значимые результаты.
«Таким образом, Абебе Белай сейчас на экспериментальной базе ИПИ СевГУ знакомится с методологией, которую мы применяем в своей работе, а в будущем мы надеемся расширить объекты исследований за счет материалов, с которыми работает он, ведь кофе — только один из многих эндемиков Африки. Все они могут быть использованы для биосинтеза определенных типов наночастиц. Например, Абебе занимается растительным синтезом наночастиц серебра, а это очень перспективный материал: эти вещества могут использоваться в медицине, индустрии косметики, биодобавках и во многих других сферах», — добавил собеседник агентства.
По его словам, также важным направлением станет укрепление академических связей. СевГУ рассчитывает привлечь молодых ученых из Эфиопии для обучения в аспирантуре и магистратуре. Кроме того, профильные научные школы в Севастополе и Университете науки и технологий Адамы получат дополнительные возможности для развития благодаря внедрению новых технологий, расширению возможностей для исследования и обмену опытом.
Санкции и международные контакты.
После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако, несмотря на это, иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.
СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Сейчас это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.