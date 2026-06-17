В России и Эфиопии изучат наночастицы из Африки для медицины и косметологии

«Таким образом, Абебе Белай сейчас на экспериментальной базе ИПИ СевГУ знакомится с методологией, которую мы применяем в своей работе, а в будущем мы надеемся расширить объекты исследований за счет материалов, с которыми работает он, ведь кофе — только один из многих эндемиков Африки. Все они могут быть использованы для биосинтеза определенных типов наночастиц. Например, Абебе занимается растительным синтезом наночастиц серебра, а это очень перспективный материал: эти вещества могут использоваться в медицине, индустрии косметики, биодобавках и во многих других сферах», — добавил собеседник агентства.