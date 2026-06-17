В парке им. М. Горького открыли экологический мурал «Сберегаем вместе»

В парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялось открытие экологического мурала «Сберегаем вместе». Новый арт-объект появился на стене технической постройки и посвящён главной водной артерии Донского края — реке Дон.
Проект реализован при поддержке Сбера, министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрации города Ростова-на-Дону, Ростовского областного отделения Русского географического общества, Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета и парка им. М. Горького.
В создании мурала приняли участие профессиональные художники и юные ростовчане. Совместными усилиями они создали масштабное изображение донского пейзажа, которое стало новым элементом благоустройства общественного пространства и ещё одним напоминанием о необходимости бережного отношения к природе.
По словам организаторов, проект направлен на экологическое просвещение жителей и формирование ответственного отношения к окружающей среде. Новый арт-объект гармонично вписался в облик центрального городского парка и стал ещё одной точкой притяжения для посетителей.
— Открытие мурала стало частью системной работы по развитию экологической культуры и созданию комфортной городской среды в донской столице, — говорит заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по внутренней политике Андрей Косенко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.