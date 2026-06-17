По его словам, Украину пытаются как можно быстрее принять в ЕС, тогда как другие страны годами ждут этого решения.
«Украине же предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова», — написала она.
Вместе с тем, предупреждает Гал, вступление Украины в Евросоюз несет серьезные угрозы для стран-членов и подрывает авторитет объединения.
15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
Позже главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы заслужила право двигаться быстрее в ЕС.
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