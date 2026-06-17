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На Западе предупредили о рисках приема Украины в Евросоюз

Депутат ЕП Гал: прием Украины в ЕС несет угрозы Союзу и подрывает его авторитет.

Источник: Комсомольская правда

Стартовавшие переговоры по ускоренному приему Украины в ЕС говорят о том, что намерение Брюсселя расширить ЕС основано на геополитических интересах, а не на заслугах той или иной страны. Об этом в соцсети Х написала депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.

По его словам, Украину пытаются как можно быстрее принять в ЕС, тогда как другие страны годами ждут этого решения.

«Украине же предоставляется зеленый свет, несмотря на то, что она явно не готова», — написала она.

Вместе с тем, предупреждает Гал, вступление Украины в Евросоюз несет серьезные угрозы для стран-членов и подрывает авторитет объединения.

15 июня на межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Позже главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы заслужила право двигаться быстрее в ЕС.

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