На Западе предупредили о рисках приема Украины в Евросоюз

Стартовавшие переговоры по ускоренному приему Украины в ЕС говорят о том, что намерение Брюсселя расширить ЕС основано на геополитических интересах, а не на заслугах той или иной страны. Об этом в соцсети Х написала депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал.