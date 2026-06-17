Смертельный вирус добрался до села под Омском

Губернатор Омской области подписал указ об установлении карантина в Полтавском районе из-за выявленного случая бешенства у животного, сообщили в Главном управлении ветеринарии региона. Ограничения вводятся на территории личного подсобного хозяйства в селе Гостиловка на улице Центральной, а также в радиусе одного километра от этого очага.