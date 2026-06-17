Смертельный вирус добрался до села под Омском

Губернатор Омской области подписал указ об установлении карантина в Полтавском районе из-за выявленного случая бешенства у животного, сообщили в Главном управлении ветеринарии региона. Ограничения вводятся на территории личного подсобного хозяйства в селе Гостиловка на улице Центральной, а также в радиусе одного километра от этого очага.
На период действия карантина, который продлится до 15 августа, в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также их перемещение и перегруппировка. Кроме того, под запрет попадает снятие шкур с трупов павших животных.
В радиусе одного километра от очага — в неблагополучном пункте — нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, вывозить восприимчивых животных и отлавливать диких особей для зоопарков.
Ранее мы рассказывали, что в начале июня карантин из-за бешенства уже вводили в Любинском, Русско-Полянском и Азовском немецком национальном районах. Тогда эпизоотические очаги обнаружили в личных подсобных хозяйствах.