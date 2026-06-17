Умер почетный гражданин Красноярского края, академик РАН Николай Сурин

Выпускник Красноярского сельхозинститута 1962 года, он посвятил всю свою жизнь работе в Красноярском НИИ сельского хозяйства, которым руководил с 1987 по 2007 год, а затем оставался главным научным сотрудником и возглавлял селекционный центр. Учёный занимался селекцией и генетикой яровых культур, внёс значительный вклад в развитие аграрной науки в Сибири и был признан не только в России, но и в Монголии.