Умер почетный гражданин Красноярского края, академик РАН Николай Сурин

16 июня на 90-м году жизни скончался почётный гражданин Красноярского края, академик РАН Николай Александрович Сурин. Об этом сообщили в правительстве региона.
Выпускник Красноярского сельхозинститута 1962 года, он посвятил всю свою жизнь работе в Красноярском НИИ сельского хозяйства, которым руководил с 1987 по 2007 год, а затем оставался главным научным сотрудником и возглавлял селекционный центр. Учёный занимался селекцией и генетикой яровых культур, внёс значительный вклад в развитие аграрной науки в Сибири и был признан не только в России, но и в Монголии.
Соболезнования выразили губернатор, Заксобрание и правительство края, отметив выдающиеся профессиональные и личные качества Николая Александровича, воспитавшего не одно поколение учеников. Власти пообещали сохранить благодарную память об академике и его заслугах перед регионом.
Ранее сообщалось о гибели Людмилы Хворостовской — матери легендарного красноярского оперного певца Дмитрияя Хворостовского.