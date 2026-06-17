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Умер почетный гражданин Красноярского края, академик РАН Николай Сурин

Он посвятил жизнь развитию аграрной науки Сибири.

16 июня на 90-м году жизни скончался почётный гражданин Красноярского края, академик РАН Николай Александрович Сурин. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выпускник Красноярского сельхозинститута 1962 года, он посвятил всю свою жизнь работе в Красноярском НИИ сельского хозяйства, которым руководил с 1987 по 2007 год, а затем оставался главным научным сотрудником и возглавлял селекционный центр. Учёный занимался селекцией и генетикой яровых культур, внёс значительный вклад в развитие аграрной науки в Сибири и был признан не только в России, но и в Монголии.

Соболезнования выразили губернатор, Заксобрание и правительство края, отметив выдающиеся профессиональные и личные качества Николая Александровича, воспитавшего не одно поколение учеников. Власти пообещали сохранить благодарную память об академике и его заслугах перед регионом.

Ранее сообщалось о гибели Людмилы Хворостовской — матери легендарного красноярского оперного певца Дмитрияя Хворостовского.