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Димаш Кудайберген предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе

У народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена вышел новый трек под названием AQERKE. В связи с этим популярный исполнитель решил обратиться к армии поклонников с интересным предложением, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

О своей затее 32-летний композитор рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав видео-обращение.

Как оказалось, Кудайберген запускает новый челлендж, согласно которому нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под композицию артиста.

Танцевальный тренд продлится до 1 августа 2026 года.

Самое интересное:

«Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена».

Однако есть обязательные условия челленджа:

длительность видео: до 1 минуты.хэштег: #DimashAqerkeChallenge.публикация в TikTok, Instagram.комментарий под постом: «Я участвую в #DimashAqerkeChallenge».

13 июня сообщалось, что Кудайберген встретился в Актобе со школьниками, создавшими масштабный LEGO-портрет артиста.