Димаш Кудайберген предложил фанатам побороться за роль в его новом клипе

О своей затее 32-летний композитор рассказал на личной странице в Instagram, опубликовав видео-обращение.
Как оказалось, Кудайберген запускает новый челлендж, согласно которому нужно записать сольное или коллективное видео с танцем под композицию артиста.
Танцевальный тренд продлится до 1 августа 2026 года.
Самое интересное:
«Победителем станет участник, чье видео наберет наибольшее количество просмотров. Приз: шанс появиться в следующем музыкальном клипе Кудайбергена».
Однако есть обязательные условия челленджа:
длительность видео: до 1 минуты.хэштег: #DimashAqerkeChallenge.публикация в TikTok, Instagram.комментарий под постом: «Я участвую в #DimashAqerkeChallenge».
13 июня сообщалось, что Кудайберген встретился в Актобе со школьниками, создавшими масштабный LEGO-портрет артиста.