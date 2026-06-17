Волгоградские хирурги с начала года спасли 300 человек от инфаркта

Как сообщили в областном комитете здравоохранения, чаще всего операцию по стентированию коронарных артерий производят в нескольких случаях: острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, хроническая ишемическая болезнь сердца при сужении артерии более чем на 50−70%, стеноз ствола левой коронарной артерии, а также повторное сужение после прежних операций.